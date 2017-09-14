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СНГ 14.09.2017 16:37

"Декрет о тунеядцах" остается в силе, в Белоруссии им нужно дать возможность работать - Лукашенко

Каждый человек должен иметь возможность работать и зарабатывать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти в четверг.

"Глава государства подчеркнул, что никто не отменял требование Декрета №3, который в народе прозвали "декретом о тунеядцах", - сообщили в пресс-службе главы государства.

"Это будет ваш документ. Вы на месте должны определить, кто у вас не работает, а должен работать, и заставить их всех работать. В этом будет основная суть документа. Не из Минска надо управлять этими процессами", - сказал А.Лукашенко.

"Вы должны с ними разобраться. Вот и все решение вопроса. Тогда они не будут ходить и кричать "гвалт". Кому-то надо помочь, кого-то надо за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, обучить новым специальностям, а кого-то просто наклонить", - отметил президент.

"Вы знаете, что это за безработные, что это за контингент, я тоже знаю, помню еще с тех советских времен. Поэтому занятость - вопрос очень важный. Людям надо предлагать работу, создавать рабочие места", - добавил он.

А.Лукашенко напомнил о задаче по увеличению средней заработной платы до Bn 1 тыс. (около $500 - ИФ).

"Когда мы этого уровня достигнем, мы можем спокойно любому человеку из 10 миллионов сказать: мы вам помогли, чтобы вы могли покушать и семью накормить, ну а дальше уже напрягайтесь и работайте сами. Мы, конечно, не будем в стороне, будем помогать, поддерживать. Но это важнейший вопрос", - подчеркнул он.

Декретом N3"О предупреждении социального иждивенчества" установлена обязанность граждан Белоруссии, постоянно проживающих в стране иностранных граждан, лиц без гражданства, не участвовавших в финансировании государственных расходов или участвовавших в таком финансировании менее 183 календарных дней, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (1 базовая величина составляет $12 в эквиваленте - ИФ).

За неуплату или неполную уплату предусмотрено наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин или административный арест с обязательным привлечением к выполнению общественно полезных работ.

В общей сложности налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора.

Принятие данного декрета вызвало активный протест со стороны населения страны. Так, в феврале и марте в ряде крупных городов прошли несанкционированные властями марши "нетунеядцев".

9 марта А.Лукашенко провел совещание об актуальных вопросах развития страны, на котором поручил приостановить взимание сбора с "тунеядцев" на год.

В августе президент поручил переработать декрет к 1 октября.

"Тунеядский" декрет был раскритикован рядом международных организаций.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУНЕЯДЦЫ, ДЕКРЕТ


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