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ТЭК 14.09.2017 14:38

Назарбаев: Казахстан согласен на продление ограничения добычи нефти при сохранении ее текущей цены

Казахстан готов продлить свое участие в соглашении ОПЕК +, если это будет способствовать росту цен на нефть, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Мы присоединились к единому мнению по ОПЕК по снижению добычи. Казахстан снизил на 20 тыс. баррелей, хотя с пуском Кашагана (нефтяное месторождение - ИФ) нам не так просто это делать, но мы солидарность проявляем, потому что это влияет на цены", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Астане.

"Средняя цена 52-55 долларов за баррель, это устраивает всех, и нас и всех других на сегодня, потому что наш бюджет рассчитан на 40-45 долларов, а сейчас 52-55. Если эта позиция будет срабатывать, мы и дальше будем поддерживать солидарность с другими нефтедобывающими странами, чтобы удерживать такую возможность", - отметил президент.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, НЕФТЬ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]