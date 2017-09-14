Назарбаев: Казахстан согласен на продление ограничения добычи нефти при сохранении ее текущей цены

Казахстан готов продлить свое участие в соглашении ОПЕК +, если это будет способствовать росту цен на нефть, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Мы присоединились к единому мнению по ОПЕК по снижению добычи. Казахстан снизил на 20 тыс. баррелей, хотя с пуском Кашагана (нефтяное месторождение - ИФ) нам не так просто это делать, но мы солидарность проявляем, потому что это влияет на цены", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Астане.

"Средняя цена 52-55 долларов за баррель, это устраивает всех, и нас и всех других на сегодня, потому что наш бюджет рассчитан на 40-45 долларов, а сейчас 52-55. Если эта позиция будет срабатывать, мы и дальше будем поддерживать солидарность с другими нефтедобывающими странами, чтобы удерживать такую возможность", - отметил президент.