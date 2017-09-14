Назарбаев назвал разговоры о возможной девальвации тенге досужими домыслами

Предпосылок для девальвации национальной валюты в настоящее время в Казахстане нет, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.

"Это досужие домыслы. Никаких предпосылок, по крайней мере, сейчас, для этого нет", - сказал президент на пресс-конференции в четверг в Астане, отвечая на вопросы журналистов, которые попросили прокомментировать высказывания ряда экспертов о возможной девальвации тенге.

Казахстан с 20 августа 2015 года перешел к новой денежно-кредитной политике, основанной на режиме инфляционного таргетирования и свободно плавающем обменном курсе нацвалюты.