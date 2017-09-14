Еврокомиссар предлагает отменить контроль на внутренних границах Шенгенской зоны, введенный из-за наплыва беженцев

Член Европейской комиссии по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос в четверг сообщил, что пограничный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны не следует продлевать, поскольку давление со стороны нелегальной иммиграции ослабло.
"Хотя введение пограничного контроля было обоснованным, более нет причин для того, чтобы его продлевать", - сказал он.
"Думаю, настал момент, когда можно вернуться к нормальному функционированию Шенгенской зоны", - подчеркнул Д.Аврамопулос.
В целях контроля за потоками иммигрантов страны Шенгенской зоны - Швеция, Дания, Германия, Австрия и Норвегия в 2015 году ввели контроль на границах.
Изначально предполагалось, что меры вводятся только на шесть месяцев, однако позже сроки действия погранконтроля неоднократно продлевались.
Согласно правилам ЕС, продлевать сроки можно только три раза и последний срок истекает в середине ноября.
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