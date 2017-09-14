Два криминальных клана устроили перестрелку у здания правительства Армении, есть жертва - СМИ

Один человек погиб и, по неподтвержденным данным, еще один ранен в результате перестрелки в центре Еревана, близ здания правительства Армении, сообщают местные СМИ.

Как рассказала "Интерфаксу" советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян, на месте обнаружены автомат и пистолет.

Уголовного дела пока не возбуждено, личность погибшего не установлена.

Между тем, ряд местных СМИ сообщает, что перестрелка стала результатом "криминальной разборки" между двумя кланами из города Алаверди на севере республики.

"До стрельбы участники разборки находились в гостинице "Туфенкян", где между ними разгорелся спор, переросший уже в стрельбу с убийством", - отмечается в сообщениях.