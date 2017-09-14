Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0205 RUR   0.0294 GBR   2.2458 TRY   0.4916

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.23 Brent   54.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 21° 32° 16 Сен 19° 31° 17 Сен 19° 31°

СНГ 14.09.2017 18:45

Переговоры с Вашингтоном о поставках Киеву летального вооружения перешли в практическую плоскость - вице-премьер Украины

Переговоры между США и Украиной о предоставлении Киеву летального оборонительного вооружения стали более предметными, заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Я бы не ставила конкретных прогнозов относительно того, в какой месяц или неделю мы ожидали бы такого решения, но я понимаю, что наши переговоры переходят в практическую плоскость", - сказала И.Климпуш-Цинцадзе в интервью "Голосу Америки", обнародованном в четверг.

По ее словам, такое решение является одновременно политическим со стороны США и важным практическим шагом для Украины, который позволит украинским военнослужащим более эффективно защищать себя.

Вице-премьер напомнила, что США уже поставляли Украине военное оборудование, которое позволило уменьшить человеческие потери.

"Я думаю, что аргумент о сохранении жизни бойцов является самым действенным", - добавила вице-премьер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, ВООРУЖЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Порошенко надеется, что США увеличат ассигнования на предоставление Украине оборонительного вооружения США рассматривают вопрос предоставления Украине летального оружия - Мэттис Глава Пентагона прибыл в Киев Киевское госпредприятие "Антонов" предлагает США совместно развивать программу военно-транспортного Ан-77 В проекте бюджета Пентагона на 2018 год предусмотрена помощь США Украине в приобретении летальных видов вооружения - конгрессмен Песков: Вашингтону не стоит забывать, что Украина - это страна, где продолжается гражданская война

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]