На фоне подготовки референдума о самоопределении курдов парламент Ирака проголосовал за отставку губернатора Киркука

Парламент Ирака в четверг единогласно проголосовал за отстранение от власти губернатора провинции Киркук Наджмаддина Карима, сообщает курдский телеканал "Рудау".

Ранее к парламенту с призывом провести это голосование обратился премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. При этом, уточняет "Рудау", причина такого шага со стороны премьера названа не была.

Однако, как напоминает "Рудау", Н.Карим ранее высказывался в поддержку готовящегося референдума о самоопределении иракского Курдистана.

Сам губернатор опровергал возможность того, что иракский парламент вправе лишать его полномочий.

Проведение референдума о самоопределении намечено в иракском Курдистане на 25 сентября.