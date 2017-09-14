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Дальнее зарубежье 14.09.2017 19:03

На фоне подготовки референдума о самоопределении курдов парламент Ирака проголосовал за отставку губернатора Киркука

Парламент Ирака в четверг единогласно проголосовал за отстранение от власти губернатора провинции Киркук Наджмаддина Карима, сообщает курдский телеканал "Рудау".

Ранее к парламенту с призывом провести это голосование обратился премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. При этом, уточняет "Рудау", причина такого шага со стороны премьера названа не была.

Однако, как напоминает "Рудау", Н.Карим ранее высказывался в поддержку готовящегося референдума о самоопределении иракского Курдистана.

Сам губернатор опровергал возможность того, что иракский парламент вправе лишать его полномочий.

Проведение референдума о самоопределении намечено в иракском Курдистане на 25 сентября.

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Тэги: ИРАК, ПАРЛАМЕНТ, ГУБЕРНАТОР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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