На фоне подготовки референдума о самоопределении курдов парламент Ирака проголосовал за отставку губернатора Киркука

Парламент Ирака в четверг единогласно проголосовал за отстранение от власти губернатора провинции Киркук Наджмаддина Карима, сообщает курдский телеканал "Рудау".
Ранее к парламенту с призывом провести это голосование обратился премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади. При этом, уточняет "Рудау", причина такого шага со стороны премьера названа не была.
Однако, как напоминает "Рудау", Н.Карим ранее высказывался в поддержку готовящегося референдума о самоопределении иракского Курдистана.
Сам губернатор опровергал возможность того, что иракский парламент вправе лишать его полномочий.
Проведение референдума о самоопределении намечено в иракском Курдистане на 25 сентября.
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