Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0205 RUR   0.0294 GBR   2.2458 TRY   0.4916

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.23 Brent   54.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 29° Завтра 21° 31° 16 Сен 19° 30° 17 Сен 21° 31°

Финансы 14.09.2017 15:22

Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на 74 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций с начала 2017 года выдал предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 74 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

За счет эти средств фонда профинансированы инвестиционные проекты более 1,1 тыс. субъектов предпринимательства, которые предполагают создание более 3,1 тыс. рабочих мест.

НФПП в четверг организовал в Загатальском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.

"До сих пор НФПП предпринимателям, действующим в Шеки-Загатальском экономическом районе, выдал льготных кредитов на сумму 100,4 млн манатов на реализацию 2,251 тыс. инвестиционного проекта. В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 767 тыс. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Загатальском и др. районах. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, табаководства, создание агропарков, садоводства и др.", - подчеркивается в сообщении.

По данным фонда, реализация этих проектов позволит открыть более 100 рабочих мест.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НФПП, КРЕДИТЫ


Похожие новости


НФПП до сих пор выделил кредиты на 24 млн манатов на проекты сфере табаководства, чаеводства и выращивания фундука В Исмаиллы строится лечебно-оздоровительный комплекс за 5 млн манатов Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на 72,5 млн манатов Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на 72 млн манатов НФПП с начала года выделил на развитие хлопководства льготных кредитов на 7 млн манатов Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на сумму более 67 млн манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]