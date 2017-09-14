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АПК 14.09.2017 15:37

НФПП до сих пор выделил кредиты на 24 млн манатов на проекты сфере табаководства, чаеводства и выращивания фундука

Предприниматели в Азербайджане до сих пор по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) получили льготные кредиты на сумму 24 млн манатов для реализации проектов в сфере табаководства, чаеводства и выращивания фундука.

"До сих пор по линии НФПП 270 предпринимателям выданы кредиты на сумму 24 млн манатов для реализации проектов в сфере табаководства, чаеводства и выращивания фундука", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: НФПП, АПК, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]