НФПП до сих пор выделил кредиты на 24 млн манатов на проекты сфере табаководства, чаеводства и выращивания фундука

Предприниматели в Азербайджане до сих пор по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) получили льготные кредиты на сумму 24 млн манатов для реализации проектов в сфере табаководства, чаеводства и выращивания фундука.

"До сих пор по линии НФПП 270 предпринимателям выданы кредиты на сумму 24 млн манатов для реализации проектов в сфере табаководства, чаеводства и выращивания фундука", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

А.Азизов