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Дальнее зарубежье 14.09.2017 18:03

Среднестатистический россиянин ест больше минтая, чем житель США и ЕС, но меньше, чем житель Германии

Среднестатистический россиянин потребляет около 2,18 кг минтая в год, сообщил исполнительный директор Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак в ходе Международного рыбопромышленного форума в Петербурге в четверг.

По его словам, этот показатель выше, чем в США (1,6 кг) и в среднем по ЕС (1,9 кг). При этом в Германии, отметил А.Буглак, годовое потребление минтая выше, чем в России и в среднем по ЕС - 3,2 кг на одного жителя страны.

Одним из основных продуктов, которые производятся из минтая, напомнил эксперт, являются рыбные палочки. В настоящее время, по его словам, мировой рынок минтая находится в кризисе - как по потреблению, так и по переработке.

Говоря о российском рынке, А.Буглак отметил, что 41% потребителей рыбы в стране не покупают минтай. Среди причин - низкое качество и высокая, по мнению покупателей, цена.

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Тэги: РОССИЯ, МИНТАЙ, ПОТРЕБЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]