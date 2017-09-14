Среднестатистический россиянин ест больше минтая, чем житель США и ЕС, но меньше, чем житель Германии

Среднестатистический россиянин потребляет около 2,18 кг минтая в год, сообщил исполнительный директор Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак в ходе Международного рыбопромышленного форума в Петербурге в четверг.

По его словам, этот показатель выше, чем в США (1,6 кг) и в среднем по ЕС (1,9 кг). При этом в Германии, отметил А.Буглак, годовое потребление минтая выше, чем в России и в среднем по ЕС - 3,2 кг на одного жителя страны.

Одним из основных продуктов, которые производятся из минтая, напомнил эксперт, являются рыбные палочки. В настоящее время, по его словам, мировой рынок минтая находится в кризисе - как по потреблению, так и по переработке.

Говоря о российском рынке, А.Буглак отметил, что 41% потребителей рыбы в стране не покупают минтай. Среди причин - низкое качество и высокая, по мнению покупателей, цена.