Украина намерена продолжать расширение сотрудничества с Европейским Союзом, чтобы в перспективе присоединиться к Шенгенскому соглашению и войти в таможенный союз ЕС, заявил президент страны Петр Порошенко.

"Мы будем расширять наше сотрудничество с Евросоюзом. Я верю в то, что мы можем войти в Шенгенский союз. Я верю в то, что мы можем войти в таможенный европейский союз. Я верю в то, что мы можем войти в единый энергетический союз. Верю, что Украина будет членом единого авиационного пространства", - сказал П. Порошенко во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса в четверг в Киеве.

Вступление Украины в шенгенский и другие европейские союзы необходимо для того, чтобы для страны открыли двери ЕС и НАТО. "Это шаги перед тем, как будет открыто для нас членство в ЕС, членство в НАТО. Но для этого мы должны с вами совместно, настойчиво и эффективно поработать - для того, чтобы соответствовать критериям", - сказал П.Порошенко.

Одним из примеров продолжения углубления сотрудничества Украины с ЕС президент считает поддержку Европарламентом его инициативы по отмене платы за роуминг для украинских граждан в странах Евросоюза.

"Инициатива, которую я выдвинул ровно год назад по роумингу для украинских граждан в ЕС, два дня назад была поддержана Европейским парламентом и уже вошла в проекты документов на саммит "Восточного партнерства", который этой осенью пройдет в Брюсселе", - сказал П.Порошенко.