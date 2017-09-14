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СНГ 14.09.2017 17:49

Украина стремится в "шенген" и таможенный союз ЕС - Порошенко

Украина намерена продолжать расширение сотрудничества с Европейским Союзом, чтобы в перспективе присоединиться к Шенгенскому соглашению и войти в таможенный союз ЕС, заявил президент страны Петр Порошенко.

"Мы будем расширять наше сотрудничество с Евросоюзом. Я верю в то, что мы можем войти в Шенгенский союз. Я верю в то, что мы можем войти в таможенный европейский союз. Я верю в то, что мы можем войти в единый энергетический союз. Верю, что Украина будет членом единого авиационного пространства", - сказал П. Порошенко во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса в четверг в Киеве.

Вступление Украины в шенгенский и другие европейские союзы необходимо для того, чтобы для страны открыли двери ЕС и НАТО. "Это шаги перед тем, как будет открыто для нас членство в ЕС, членство в НАТО. Но для этого мы должны с вами совместно, настойчиво и эффективно поработать - для того, чтобы соответствовать критериям", - сказал П.Порошенко.

Одним из примеров продолжения углубления сотрудничества Украины с ЕС президент считает поддержку Европарламентом его инициативы по отмене платы за роуминг для украинских граждан в странах Евросоюза.

"Инициатива, которую я выдвинул ровно год назад по роумингу для украинских граждан в ЕС, два дня назад была поддержана Европейским парламентом и уже вошла в проекты документов на саммит "Восточного партнерства", который этой осенью пройдет в Брюсселе", - сказал П.Порошенко.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, ИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]