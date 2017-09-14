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СНГ 14.09.2017 15:41

Назарбаев рассказал о хороших отношениях Казахстана с соседями и планах посетить в октябре Россию

У Казахстана хорошие взаимоотношения с соседними государствами, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев.

"С соседями всегда возникают вопросы, потому что они соседи. Я сейчас буду (с визитами - ИФ) в Узбекистане, Туркменистане, в октябре буду в России. Вопросы всегда есть. Сейчас с нашими соседями, особенно с Узбекистаном, складывается очень хорошая обстановка", - сказал Н.Назарбаев на пресс-конференции в четверг в Астане.

Он отметил, что в ходе предстоящих визитов в Узбекистан и Туркменистан планируется обсудить межгосударственные отношения, региональные вопросы, транспортно-логистические проекты.

Как сообщалось, Н.Назарбаев 16 сентября совершит государственный визит в Узбекистан, где проведет встречу с Шавкатом Мирзиеевым и примет участие в казахстанско-узбекском бизнес-форуме.

17 сентября президент Казахстана совершит рабочий визит в Туркменистан. В рамках него Н.Назарбаев посетит открытие V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в Ашхабаде.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]