Мэй планирует встречу с Алиевым – госминистр Великобритании

Премьер-министр Тереза Мэй планирует встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, заявил госминистр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан.

А.Дункан проинформировал азербайджанских журналистов о своей встрече с И.Алиевым в четверг в Баку.

«В ходе сегодняшней встречи с И.Алиевым мы обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией, в частности вопросы политики и торговли. Я проинформировал президента о намерении И.Мэй провести в скором времени встречу с ним», - отметил А.Дункан.

Госминистр также коснулся нового контракта на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия до 2050 года, подписанного в четверг. По его словам, этот проект внесет ощутимый вклад в развитие экономики Азербайджана.

«Раньше был «Контракт века», сейчас есть «Новый контракт века». Это говорит о высоком уровне британо-азербайджанских связей. Я горжусь тем, что SOCAR и BP подписали этот контракт», - отметил А.Дункан.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекает в 2024 году.

Среднесуточная добыча нефти на блоке АЧГ в I-ом полугодии 2017 года составила 585 тыс. баррелей.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Ф.Исазаде