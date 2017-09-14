Китай, Германия и США лидируют по числу туристов, посещающих Россию

Китай, Германия и США лидируют в списке стран, туристы из которых чаще всего приезжают в Россию, сообщил на пресс-конференции в "Интерфаксе" генеральный директор компании по въездному туризму ООО "Интурист" Леонид Мармер в четверг.

По его словам, данные различных ведомств относительно количества туристов, посетивших Россию с начала 2017 года, расходятся, однако лидеры по количеству туристов одни и те же в любой статистике.

"За шесть месяцев 2017 года в лидерах, как и за последние несколько лет, Китай. По одним данным, это 550 тыс. туристов, по другим - 635 тыс. Затем идут Германия, США, Южная Корея и Франция", - рассказал Л.Мармер.

Он отметил, что увеличению турпотока из Китая способствует действующий безвизовый режим для групповых туристических поездок. "Этот фактор влияет очень положительно, турпоток из Китая за последние годы вырос в несколько раз, в этом году по одному из источников рост составил 32%. С Южной Кореей безвизовый въезд был введен в 2014 году, с Израилем - в 2009, и эти страны тоже есть в десятке лидеров по въезду в РФ", - рассказал Л. Мармер.

Он напомнил, что в этом году безвизовый режим был введен с ЮАР. Ожидается подписание соглашения о безвизовых групповых туристических поездках с Ираном.

По данным Росстата, Россию с января по июнь посетили 10,9 млн иностранных граждан, это на 3% меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Лидерами по количеству поездок в Россию стали Украина (3,9 млн, на 3% больше, чем годом ранее), Казахстан (1,53 млн, падение на 4,4%), Китай (552 тыс., плюс 20,5%), Финляндия (504 тыс., минус 28%), Азербайджан (403 тыс., минус 8,6%).

Во второй пятерке - Польша (381 тыс.), Армения (284 тыс.), Узбекистан (262 тыс.), Молдова (246 тыс.) и Германия (238 тыс.).

Турпоток из европейских стран, по данным Росстата, в этом году прекратил снижаться и вновь начал расти. Так, из Германии приехали 238 тыс. человек, что на 5,3% больше, чем в прошлом году. На 4,6% вырос турпоток из Франции (90 тыс. человек). Количество британцев уменьшилось на 5% и составило 76 тыс. человек, зато туристов из США стало на 21,3% больше - 125 тыс.

Значительный рост показал турпоток из Южной Кореи - плюс 42%, 97 тыс. туристов. На 75% выросло количество путешественников из Таиланда, их число достигло 21 тыс. человек.