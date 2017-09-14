Министры иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и Дании Андерс Самуэльсон считают, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" не представляют прямой военной угрозы для региона, сообщил на пресс-конференции в четверг Э.Ринкевич.

Тем не менее, главы МИД двух стран обсудили в четверг дальнейшие шаги по укреплению безопасности региона в контексте НАТО.

А.Самуэльсон подчеркнул, что опасений за то, что кто-то завоюет, например, Данию, нет, однако надо понимать и осознавать происходящее, особенно с учетом событий на Украине.

Важно следить за стратегией России, и напряженность, конечно, существует, добавил он.

Э.Ринкевич и А.Самуэльсон отметили, что переговоры были плодотворными и охватили много важных для двух стран вопросов. Главными темами переговоров были безопасность, будущее ЕС и сотрудничество Северных стран.