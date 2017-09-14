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Дальнее зарубежье 14.09.2017 18:34

Главы МИД Латвии и Дании не видят прямой угрозы от учений "Запад-2017"

Министры иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и Дании Андерс Самуэльсон считают, что российско-белорусские военные учения "Запад-2017" не представляют прямой военной угрозы для региона, сообщил на пресс-конференции в четверг Э.Ринкевич.

Тем не менее, главы МИД двух стран обсудили в четверг дальнейшие шаги по укреплению безопасности региона в контексте НАТО.

А.Самуэльсон подчеркнул, что опасений за то, что кто-то завоюет, например, Данию, нет, однако надо понимать и осознавать происходящее, особенно с учетом событий на Украине.

Важно следить за стратегией России, и напряженность, конечно, существует, добавил он.

Э.Ринкевич и А.Самуэльсон отметили, что переговоры были плодотворными и охватили много важных для двух стран вопросов. Главными темами переговоров были безопасность, будущее ЕС и сотрудничество Северных стран.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ДАНИЯ, МИД, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]