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Дальнее зарубежье 14.09.2017 17:10

Численность рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш, достигла почти 400 тыс. человек - ЮНИСЕФ

Несколько сотен тысяч мусульман-рохинджа были вынуждены покинуть Мьянму и перебраться в Бангладеш из-за конфликта в штате Ракхайн в Мьянме, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"С 25 августа около 400 тыс. рохинджа бежали из Мьянмы и прибыли в Бангладеш. При этом ежедневно прибывают примерно по 20 тыс. новых беженцев. Около 60% - это дети", - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

В нем отмечается, что в связи с наплывом беженцев наблюдается острая нехватка мест для убежища, продовольствия и чистой воды.

Детский фонд ООН запросил у мирового сообщества $7,2 млн для оказания гуманитарной помощи детям Рохинджа в течение следующих нескольких месяцев.

Власти Мьянмы проводят операцию в штате Ракхайн против рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального владычества. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому отказывают им в гражданстве. Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы.

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Тэги: МЬЯНМА, КОНФЛИКТ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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