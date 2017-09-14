Азербайджан лидирует по объему закупок зерновых в Ставрополье

В Ставропольском крае началась подготовка к VIII российско-азербайджанскому межрегиональному форуму, который пройдет в Ставрополе 28 сентября.
Как сообщил первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань, Азербайджан является одним из стратегических партнеров России.
"На сегодня азербайджанские инвестиции в экономику РФ оцениваются в $1 млрд, российские в экономику Азербайджана - $3 млрд", - отметил он, сообщают российские СМИ.
Около 40 российских регионов уже подписали двусторонние соглашения с азербайджанскими партнерами о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве.
"Тесно сотрудничает этой республикой и Ставропольский край. Азербайджан сегодня удерживает лидирующие позиции по объему экспорта зерновых со Ставрополья. Это наш давний деловой и в то же время перспективный партнер", - подчеркнул Н.Великдань.
В рамках форума планируется подписать ряд соглашений между Ставропольским краем, другими регионами РФ и Азербайджаном в сферах гуманитарных, культурных и экономических связей.
Будет обсужден ряд важных тем в ходе нескольких "круглых столов", в том числе "Российско-азербайджанское сотрудничество в области промышленности", "Развитие туризма как важный фактор привлечения инвестиций", "Инновации в области здравоохранения: основные направления расширения сотрудничества", "Укрепление двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере", "Развитие двустороннего сотрудничества в агропромышленном комплексе".
А.Азизов
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