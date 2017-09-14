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СНГ 14.09.2017 17:31

У Тельмана Исмаилова по 12 адресам проводятся обыски - адвокат

Адвокат Александр Добровинский сообщил о массовых обысках у экс-владельца бывшего Черкизовского рынка, предпринимателя Тельмана Исмаилова.

"Совершенно невероятная новость: у Тельмана Исмаилова по 12 (!) адресам идут обыски. Задействованы десятки человек", - написал адвокат на своей страничке в "Фейсбуке" в четверг.

По его словам, "ищут что-то, что не могут найти".

А.Добровинский при этом ссылается на разговор с предпринимателем: "Я только что говорил с ним по телефону. Человек в шоке. Что это? Из-за брата?"

После закрытия несколько лет назад Черкизовского рынка на востоке Москвы бизнес некогда успешного предпринимателя Т.Исмаилова пошел на спад. По сообщениям СМИ, основные его активы арестованы по требованию кредиторов, которым он задолжал значительные суммы.

Ранее некоторые СМИ сообщали об аресте брата Т.Исмаилова - Рафика по подозрению в убийстве владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва.

По данным СМИ, двойное убийство было совершено 16 мая 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье. Р.Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову ГСУ СК по Московской области уже предъявило обвинение по статье "Убийство двух и более лиц".

По данным СК, мотивом расстрела мог стать финансовый спор Р.Исмаилова и убитого В.Савкина, а учредитель "Люблино моторс" мог стать случайной жертвой.

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Тэги: РОССИЯ, БИЗНЕСМЕН, ОБЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]