Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских

Главный редактор газеты «Аналитика Юга России» Евгений Михайлов подготовил видео репортаж о том, как в Ростовской области армянские оборотни в погонах учинили самосуд над азербайджанцами.

"История, о которой мы расскажем на наш взгляд имеет прямое отношение к возможной неприязни некоторых представителей армянской национальности, находящихся во властных структурах Ростовской области к азербайджанцам и нужно отдать должное простым армянам, которые не побоялись дать интервью в защиту пострадавших героев нашего сюжета", - отмечается в тексте сюжета.

16 августа 2017 года Мясниковский районный суд в поселке Чалтырь (Ростовская область России) под председательством судьи Мелконян вынес приговор двум гражданам Азербайджана братьям Джамалу и Эльнуру Алекберовым, которым дали срок в четыре года колонии по ст. 318 УК РФ (нанесение телесных повреждений сотрудникам полиции).

А вся их вина была в том, что они стали неудачными жертвами полицейских ГИБДД Мясниковского района Ростовской области, которые любят охотиться в вечернее время по поселкам без соответствующих на то разрешений в позднее время и вне стационарных постов. Алекберов Джамал и его родной брат Эльнур были самыми обычными законопослушными людьми, которые приехали лечить в Россию своих тяжело больных детей и дать им шанс при помощи наших врачей хоть как-то существовать. Детей с такими диагнозами как у них в Азербайджане пока не лечат. Они не думали, что в Ростовской области столкнутся с проблемами, которые перевернут всю их жизнь и более того у их детей просто отберут шанс выжить по причине того, что в регионе есть сотрудники ГИБДД, готовые пойти на должностное преступление ради возможного получения незаконной выгоды.

Итак, год назад, 5 августа 2016 года, 6-й километр автодороги Ростов – Дебальцево, на часах 22.40. Солнце уже как два часа скрылось за горизонтом – ночь. По дороге в сторону населенного пункта Султан Салы движется автомобиль Фольксваген Пассат. За рулем Джамал Алекберов. Он возвращается домой к жене и детям и не замечает стоящий на обочине неосвещенного шоссе экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД России по Мясниковскому району Ростовской области, более того без проблесковых маячков. В принципе обычная практика некоторых нечистых на руку гаишников. А забегая вперед скажем, что в той полицейской машине находился некий инспектор Чубарян С., приходившийся на момент нашей истории кумом прогремевшего на всю страну бывшего начальника ОРЧ УСБ ГУ МВД РФ РО Гермашеву Николаю, герою нашумевшей серии фильмов "Змеиное гнездо Ростовской полиции" ныне уволенному из МВД.

Позднее в своих рапортах инспекторы Чубарян С.С. и Мельник Е.Б второй полицейский экипажа напишут, что водитель автомобиля проигнорировал законное требование экипажа ДПС остановиться, увеличил скорость, пытался скрыться. И как они требовали интересно? Ночью без опознавательных сигналов и так далее. Видимо волшебной палочкой махнули, а она еще и не светилась… Было бы это правдой Джамал как, впрочем, и любой законопослушный гражданин остановился бы незамедлительно. В нашем случае Алекберов их не заметил и поехал домой, прибыв на адрес проживания в поселок Султан Салы через 10 мин. Едва Джамал Алекберов. вышел из машины, как из подоспевшего экипажа ДПС выскочили вышеупомянутые инспекторы Чубарян и Мельник, которые, не представившись и ворвавшись по словам очевидцев на территорию домовладения, скрутили его и уложили лицом в землю. На звуки потасовки во двор частного дома вышел родной брат Джамала – Эльнур, сидевший за ужином с детьми. Он увидел размахивавшего пистолетом Чубаряна и спросил, что происходит и на каком основании.

Недолго думая инспектор Чубарян наносит тяжелейший и отработанный удар пистолетом в голову ничего не подозревавшему отцу семейства, более того обладая навыками самообороны полицейский принялся его душить сразу введя Эльнура в бессознательное состояние. Джамал увидев издевательства обратился ко второму инспектору Мельнику, чтобы тот остановил избиение. Реакции не последовало. И тогда Джамал схватил пустую стеклянную банку и двинул Чубаряна по спине, защищая брата.

Все. Сопротивление представителям власти налицо, но кем оно спровоцировано? Полицейские на месте отменили вызов скорой помощи для Эльнура Алекберова хотя у него было тяжелое сотрясение мозга. На фото видно, как поднимавший с земли инспектор Мельник измазался в его крови, хотя в дальнейшем следствие заявило, что это кровь другого брата и слепило нужную экспертизу. Позже Эльнур все-таки был доставлен в больницу, но его под давлением силовиков оттуда быстро выписали...

О том, что у этого инцидента будут тяжелые последствия, стало ясно практически сразу. В ту же ночь (уже 6 августа) Чубарян С.С. для страховки освидетельствовал телесные повреждения в приемном отделении МБУЗ ЦРБ Мясниковского района, что подтверждается соответствующей справкой, в которой помимо прочего сообщается, что инспектор якобы от удара стеклянной банки по спине получил закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга и закрытую травму шейного отдела позвоночника. Чего не сделаешь ради чести мундира. По версии очевидцев его руководство приказало чтобы он придумал что хочет, но должен играть жертву иначе будут проблемы.

В тот же день 6 августа Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области было возбуждено уголовное дело №2016327286 в отношении Эльнура Алекберова по части 2 статьи 318 УК РФ. И это на человека, который не нападал, не был в машине, а сам стал жертвой кума начальника ОРЧ УСБ. Явно это было сделано в попытке побыстрее спрятать свидетеля должностного преступления. Указание части этой статьи носит принципиальный характер. Часть первая предполагает наказание в виде штрафа, принудительных работ, ареста на срок до 6 месяцев или лишения свободы на срок до пяти лет за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. А вот вторая часть за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении лиц, указанных в первой части той же статьи, предполагает наказание уже исключительно в виде лишения свободы в колонии строгого режима, причем, на срок до 10 лет.

Уже восьмого августа 2016 года судья Дагадян при участии следователя СУ СК Советского межрайонного отдела Эксузяна выносит постановление о заключении под стражу Джамала Алекберова. К тому же Джамала перед этим пытали в течении дня в кабинете №12 следователя Мясниковского РОВД. Понятно, что телесные повреждения братьев Алекберовых, полученные ими в потасовке, спровоцированной полицейскими и в процессе выбивания признания, ни следствие, ни суд особо не интересовали, хотя врачи все того же МБУЗ ЦРБ Мясниковского района тоже диагностировали у Эльнура сотрясение мозга.

А вот вокруг телесных повреждений, полученных инспектором ДПС Чубаряном С.С., разгорелись ожесточенные споры. Поводом к дискуссии стали многочисленные противоречия и нестыковки, имеющиеся как в первой судебно-медицинской экспертизе (заключение №4115), так и в повторном исследовании. Главное, на что обратила внимание сторона защиты – отсутствие конкретного, объективного суждения о наличии, локализации, характере, механизме и давности, а также тяжести повреждений, полученных Чубаряном. К тому же черепно-мозговая травма с сотрясением мозга была диагностирована неспециалистом в области неврологии и нейрохирургии, а простым судебно-медицинским экспертом, что оставляет определенное пространство для рассуждений о состоятельности его выводов. Остальные нестыковки заключаются в том, что не соответствуют разрывы на рубашке Чубаряна ранам на его теле, а также отсутствие ссадин, кровоподтеков и ушибов на шее Чубаряна при якобы диагностированном ушибе верхнего отдела позвоночника.

Для того, чтобы расставить все точки над "i" в медицинской части этого вопроса, сторона защиты Эльнура Алекберова попросила внимательно изучить фотокопию заключения эксперта "188" ПК в отношении Чубаряна С.С. заведующего кафедрой судебной медицины Ростовского государственного медицинского университета, врача высшей категории, судебно-медицинского эксперта, доктора медицинских наук, доцента Дмитрия Павловича Березовского. Результатом работы этого уважаемого далеко за пределами Ростовской области специалиста стало 30-страничное заключение, в финале которого делается однозначный вывод о том, что вероятность получения Чубаряном С.С. сотрясения мозга в той потасовке не превышает 15 процентов, а ушиб верхнего отдела позвоночника и вовсе не поддается диагностированию. Исходя, в том числе, и из этого, Дмитрий Березовский делает однозначный вывод о том, что повреждения, полученные Чубаряном С.С., как по отдельности, так и по совокупности, не являются опасными для жизни и здоровья, повлекли потерю трудоспособности менее чем на 21 день, что по общепринятой в Российской Федерации методологии квалифицируется как "легкий вред здоровью" и не может являться основанием для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 318 УК РФ.

Но Мясниковский район особенный. Это своего рода «армянское» государство в Российском государстве. Представители власти подавляюще армянской национальности, а братья Алекберовы - азербайджанцы. В нашем случае ни один довод в их защиту судом не был принят. Не были приняты свидетельские показания стороны защиты Ни положительные характеристики от соседей, простых людей которым не до политики ни доводы о том, что они заслуживают максимум условного срока. А вот левые свидетели со стороны обвинения такие сотрудник ДПС Баян М.А., который, не видя драки и приехавший позже давал ложные показания вполне устроили следствие и суд. Полицейский Чубарян передавал очевидцам драки что бы они «не защищали азеров», которые дескать ненавидят армян. Вот откуда такая ненависть к простым азербайджанцам, приехавшим лечить детей.

Отметим, что новый начальник Главного управления МВД России по Ростовской области генерал-майор Олег Агарков делает многое, чтобы очистить правоохранительную систему от всякого рода оборотней и взяточников в погонах. Есть уверенность, что не останется Олег Павлович и к трагической ситуации с братьями Алекберовыми.

"Редакция газеты «Аналитика Юга России» надеется, что справедливость должна восторжествовать и просит обратить на эту ситуацию руководство Азербайджана в лице президента Ильхама Алиева, так как обращения в Посольство республики с мольбой о помощи не возымело никаких результатов", - отмечается в репортаже.