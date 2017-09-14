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ТЭК 14.09.2017 17:13

Цены на нефть продолжают подъем 4-ую сессию подряд, Brent подорожала до $55,61 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в четверг после существенного скачка накануне благодаря данным о снижении поставок энергоносителей на мировой рынок, а также сильным прогнозам спроса на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:46 в четверг поднялась на $0,37 (0,67%) - до $55,53 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на $0,54 (1,1%) - до $49,84 за баррель, приблизившись к уровню в $50 за баррель впервые с 10 августа.

Согласно опубликованным в среду оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), поставки нефти на мировой рынок в августе уменьшились впервые за 4 месяца - на 720 тыс. баррелей в сутки.

Кроме того, МЭА повысило прогноз роста спроса на нефть в 2017 году до максимума за два года. Оценка роста спроса на нефть в текущем году была увеличена на 100 тыс. б/с. Согласно прогнозу МЭА, в 2017 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,6 млн б/с (или на 1,7%), и на 1,4 млн б/с в 2018 году (или на 1,4%).

"Данные МЭА рисуют "бычью" картину для нефтяного рынка в краткосрочной перспективе", - цитирует Dow Jones аналитика консалтинговой компании Facts Global Energy Джеймса Дэвиса.

Однако прогнозы агентства на 2018 год "по-прежнему выглядят достаточно "медвежьими", считает эксперт.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали, что запасы бензина в стране на минувшей неделе рухнули на 8,43 млн баррелей. Падение показателя стало рекордным как минимум с 1990 года, то есть за все время подсчета.

Запасы нефти выросли на 5,89 млн баррелей, что оказалось меньше ожидавшегося экспертами роста на 10,1 млн баррелей.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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