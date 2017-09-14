Около 1 тыс. человек успешно прошли конкурс на право преподавательской деятельности в Азербайджане

Право заниматься преподавательской деятельностью по итогам второго тура конкурса по приему на работу преподавателей в Азербайджане получили 933 человека, сообщает пресс-служба Министерства образования республики.
«Завершился второй тур конкурса по приему на работу преподавателей. По итогам этапа право преподавать получили 933 человека», - говорится в сообщении.
При этом, 125 работников общеобразовательных учреждений по итогам второго тура конкурса поменяли рабочие места.
По итогам первого тура конкурса право преподавать получили 4,454 тыс. человека.
Р.Бабаев
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