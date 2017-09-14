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Наука и образование 14.09.2017 17:14

Около 1 тыс. человек успешно прошли конкурс на право преподавательской деятельности в Азербайджане

Право заниматься преподавательской деятельностью по итогам второго тура конкурса по приему на работу преподавателей в Азербайджане получили 933 человека, сообщает пресс-служба Министерства образования республики.

«Завершился второй тур конкурса по приему на работу преподавателей. По итогам этапа право преподавать получили 933 человека», - говорится в сообщении.

При этом, 125 работников общеобразовательных учреждений по итогам второго тура конкурса поменяли рабочие места.

По итогам первого тура конкурса право преподавать получили 4,454 тыс. человека.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ТРУДОУСТРОЙСТВО, КОНКУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]