Около 1 тыс. человек успешно прошли конкурс на право преподавательской деятельности в Азербайджане

Право заниматься преподавательской деятельностью по итогам второго тура конкурса по приему на работу преподавателей в Азербайджане получили 933 человека, сообщает пресс-служба Министерства образования республики.

«Завершился второй тур конкурса по приему на работу преподавателей. По итогам этапа право преподавать получили 933 человека», - говорится в сообщении.

При этом, 125 работников общеобразовательных учреждений по итогам второго тура конкурса поменяли рабочие места.

По итогам первого тура конкурса право преподавать получили 4,454 тыс. человека.

Р.Бабаев