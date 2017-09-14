Совет ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц, которых считает причастными к нарушению суверенитета Украины

Совет ЕС в четверг продлил санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных, по его мнению, к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, говорится в пресс-релизе Совета.
Санкции продлены до 15 марта 2018 года, отмечается в документе.
Тем самым Совет ЕС утвердил рекомендацию Комитета постоянных представителей стран ЕС, согласованную без обсуждения 6 сентября, об очередном продлении индивидуальных ограничительных мер. Совет ЕС также принял свое решение без обсуждения.
Предыдущее продление состоялось 13 марта 2017 года до 15 сентября 2017 года. Оно касалось 150 человек и 37 организаций. Этот "черный список" был дополнен 4 августа в качестве реакции ЕС на поставки в Крым турбин компании Siemens тремя физическими и тремя юридическими лицами РФ, доведя общее число до 153 человек и 40 организаций к моменту последнего продления 14 сентября.
Совет ЕС разъяснил, что "оценка ситуации не оправдывала изменения режима санкций". При этом прежний список был пересмотрен, и Совет удалил четырех умерших из списка лиц, на которых распространяются эти ограничительные меры.
Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.
Данные ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года. Кроме них в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.
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