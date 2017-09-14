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Дальнее зарубежье 14.09.2017 19:28

На британской авиабазе приземлились три стратегических бомбардировщика ВВС США

Сразу три американских стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие, в четверг, в день начала российско-белорусских учений "Запад-2017" переброшены в Великобританию, сообщили западные авиационные сайты.

Американские бомбардировщики из состава 307-го авиакрыла, вылетевшие с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана), после трансатлантического перелета днем по московскому времени приземлились на авиабазе Фэрфорд в Англии.

Как сообщалось, ранее ожидалось прибытие только двух бомбардировщиков.

О задачах, которые должны будут выполнять самолеты с бортовыми номерами 61-0020, 60-0021 и 60-0024 и соответственно позывными MYTEE53, MYTEE51 и MYTEE52, ничего неизвестно.

В настоящее время в Европе уже находятся два американских стратегических бомбардировщика - B-1B и B-52H.

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Тэги: США, БОМБАРДИРОВЩИКИ, БРИТАНИЯ, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]