На британской авиабазе приземлились три стратегических бомбардировщика ВВС США

Сразу три американских стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие, в четверг, в день начала российско-белорусских учений "Запад-2017" переброшены в Великобританию, сообщили западные авиационные сайты.

Американские бомбардировщики из состава 307-го авиакрыла, вылетевшие с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана), после трансатлантического перелета днем по московскому времени приземлились на авиабазе Фэрфорд в Англии.

Как сообщалось, ранее ожидалось прибытие только двух бомбардировщиков.

О задачах, которые должны будут выполнять самолеты с бортовыми номерами 61-0020, 60-0021 и 60-0024 и соответственно позывными MYTEE53, MYTEE51 и MYTEE52, ничего неизвестно.

В настоящее время в Европе уже находятся два американских стратегических бомбардировщика - B-1B и B-52H.