Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0205 RUR   0.0294 GBR   2.2458 TRY   0.4916

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.23 Brent   54.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 21° 32° 16 Сен 19° 31° 17 Сен 19° 31°

Дальнее зарубежье 14.09.2017 17:20

В Сингапуре прошла церемония инаугурации первой женщины-президента страны

Первая женщина-президент Сингапура 63-летняя Халима Якоб в четверг приведена к присяге, сообщает сингапурский телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

"Сегодня я хотела бы заверить всех жителей Сингапура в том, что на посту президента я буду служить каждому из вас, вне зависимости от расы, языка или религии", - сказала Х.Якоб.

Президент добавила, что уже "размышляет о том, какую работу предстоит сделать, и с нетерпением ожидает ее начала".

Как отмечает телеканал, избрание Х.Якоб на пост главы государства вызвало волну критики, поскольку она стала президентом страны без проведения голосования, в связи с отсутствием других кандидатов.

Изначально участвовать в выборах президента страны планировали еще четыре кандидата, однако всем им было отказано в выдвижении ввиду разных причин. Кандидатуры двух претендентов были отклонены из-за того, что они не являлись выходцами из малайской общины. Такой критерий связан с прошлогодним решением местных властей, которые постановили, что вести борьбу за президентский пост в 2017 году могут только малайцы.

Еще двое кандидатов получили отказ, поскольку не имели необходимого стажа работы в государственных учреждениях или в крупных компаниях на руководящих должностях.

Сингапур является парламентской республикой, где исполнительная власть принадлежит, главным образом, кабинету министров во главе с премьером страны. Президент в Сингапуре выполняет больше представительную роль и имеет ограниченные полномочия, однако он может накладывать вето на решения, связанные с кадровыми вопросами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИНГАПУР, ПРЕЗИДЕНТ, ИНАУГУРАЦИЯ


Похожие новости


Президентом Сингапура впервые стала женщина Президент Сингапура покидает свой пост перед выборами Президент Алиев соболезнует сингапурскому коллеге по поводу кончины Ли Куан Ю Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит официальные визиты в Сингапур и Индонезию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]