В Сингапуре прошла церемония инаугурации первой женщины-президента страны

Первая женщина-президент Сингапура 63-летняя Халима Якоб в четверг приведена к присяге, сообщает сингапурский телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".
"Сегодня я хотела бы заверить всех жителей Сингапура в том, что на посту президента я буду служить каждому из вас, вне зависимости от расы, языка или религии", - сказала Х.Якоб.
Президент добавила, что уже "размышляет о том, какую работу предстоит сделать, и с нетерпением ожидает ее начала".
Как отмечает телеканал, избрание Х.Якоб на пост главы государства вызвало волну критики, поскольку она стала президентом страны без проведения голосования, в связи с отсутствием других кандидатов.
Изначально участвовать в выборах президента страны планировали еще четыре кандидата, однако всем им было отказано в выдвижении ввиду разных причин. Кандидатуры двух претендентов были отклонены из-за того, что они не являлись выходцами из малайской общины. Такой критерий связан с прошлогодним решением местных властей, которые постановили, что вести борьбу за президентский пост в 2017 году могут только малайцы.
Еще двое кандидатов получили отказ, поскольку не имели необходимого стажа работы в государственных учреждениях или в крупных компаниях на руководящих должностях.
Сингапур является парламентской республикой, где исполнительная власть принадлежит, главным образом, кабинету министров во главе с премьером страны. Президент в Сингапуре выполняет больше представительную роль и имеет ограниченные полномочия, однако он может накладывать вето на решения, связанные с кадровыми вопросами.
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