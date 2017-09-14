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СНГ 14.09.2017 19:45

Генсек ОБСЕ призвал к полному выполнению Минских соглашений

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер призвал стороны конфликта в Донбассе к полному выполнению Минских соглашений.

"Хочу воспользоваться этой возможностью и призвать стороны к полному и всеобъемлющему выполнения Минских соглашений, поскольку прекращение огня является основной и насущной частью урегулирования ситуации", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве.

Т.Гремингер также обратил внимание на ситуацию с безопасностью наблюдателей Специальной мониторинговой миссий ОБСЕ на востоке Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ОБСЕ, ДОНБАСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]