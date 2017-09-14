Обыски у Тельмана Исмаилова проводятся по делу об убийстве двух предпринимателей в Подмосковье - источник

Обыски у бывшего экс-владельца Черкизовского рынка, предпринимателя Тельмана Исмаилова связаны с убийством предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилёва весной прошлого года, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Следственные действия проводят сотрудники центрального аппарата Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела об убийстве Брилёва и Савкина, по обвинению в совершении которого арестован брат Исмаилова Рафик", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации от представителей правоохранительных органов.

Ранее адвокат Александр Добровинский сообщил о массовых обысках у Т.Исмаилова. "Совершенно невероятная новость: у Тельмана Исмаилова по 12 (!) адресам идут обыски. Задействованы десятки человек", - написал адвокат на своей страничке в "Фейсбуке" в четверг.

По его словам, он переговорил с Т.Исмаиловым. "Человек в шоке. Что это? Из-за брата?" - написал А.Добровинский.

После закрытия несколько лет назад Черкизовского рынка на востоке Москвы бизнес некогда успешного предпринимателя Т.Исмаилова пошел на спад. По сообщениям СМИ, основные его активы арестованы по требованию кредиторов, которым он задолжал значительные суммы.

Ранее некоторые СМИ сообщали об аресте брата Т.Исмаилова - Рафика по подозрению в убийстве владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва.

По данным СМИ, двойное убийство было совершено 16 мая 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье. Р.Исмаилову и его подельнику Мехману Керимову ГСУ СК по Московской области уже предъявило обвинение по статье "Убийство двух и более лиц".

По данным СК, мотивом расстрела мог стать финансовый спор Р.Исмаилова и убитого В.Савкина, а учредитель "Люблино моторс" мог стать случайной жертвой.