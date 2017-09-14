SOCAR и Statoil обсуждают перспективы совместной разработки структур Дан Улдузу и Ашрафи

Президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Ровнаг Абдуллаев и исполнительный вице-президент норвежской Statoil по международному развитию и производству Ларс Кристиан Бахер обсудили в четверг в Баку перспективы совместной разработки ряда перспективных структур.

"Р.Абдуллаев и Л.К.Бахер обсудили вопрос совместной разработки месторождения "Карабах", а также перспективных структур Ашрафи и Дан Улдузу", - отмечается в сообщении SOCAR.

Кроме этого, стороны обсудили вопросы сотрудничества в подготовке нефтегазовых специалистов, совершенствования их знаний и навыков.

Ранее сообщалось, что весной 2017 года Statoil представила в министерство энергетики Азербайджана отчет по результатам исследований процесса разведки и разработки морских месторождений Дан Улдузу, Карабах, Ашрафи.

SOCAR также рассчитывает привлечь иностранные компании к разработке перспективных структур Нахичевань, Зафар-Машал, Дан-Улдузу-Ашрафи, Карабах. При этом, компания не исключает возможности разработки структур Карабах и Дан-Улдузу - Ашрафи в одном блоке. Как уже сообщалось, по этим структурам уже были подписаны PSA, которые были расторгнуты из-за обнаружения углеводородных запасов, которые иностранные компании сочли непривлекательными для разработки при низких ценах в начале 2000-х годов. Тем не менее, дальнейший рост цен на черное золото вернул интерес инвесторов к этим площадям. Однако, при нынешней ситуации с ценами на нефть дальше изучений геологических данных и подписания меморандумов пока дело не дошло.

Месторождение Карабах с запасами 20 млрд кубометров газа и 20 млн тонн конденсата расположено в 130 км к востоку от Баку. Открыто в 2000 году. Глубина моря на месторождении меняется 250—450 метров.

Летом 1996 года компании, планировавшие участвовать в разработке участка, подписали контракт с SOCAR и сформировали консорциум Caspian International Petroleum Company - CIPCO. В него вошли российско-итальянская LUKAgip, американская Pennzoil, купленная позже британской Royal Dutch Shell, российский Лукойл, итальянская Agip и сам ГНКАР.

В 1999 году консорциум прекратил свою деятельность, сочтя запасы месторождения низкими, а сам проект экономически нецелесообразным.

Месторождение Ашрафи с запасами в 13 млрд кубометров газа и 17 млн тонн конденсата было открыто в 1999 году. Расположено в 100 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения меняется от 250 до 450 метров.

В 1997 году SOCAR подписала контракт на разработку блока структур Ашрафи- Дан-Улдузу с BР (30%), Unocal (25,5%), Itochu (20%) и Delta HESS (4,5%). Доля SOCAR в этом проекте составляла 20%.

В рамках разведочных работ на Ашрафи были выявлены небольшие запасы углеводородов порядка 20-40 млн тонн. Контракт потерял свою юридическую силу 7 марта 2000 года.

А.Азизов