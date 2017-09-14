Выработка Россией, США и Китаем новой политики разрядки может решить северокорейский кризис - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в четверг, что международное сообщество нуждается в разработке новой политики разрядки как для решения северокорейской проблемы, так и для предотвращения распространения ядерного оружия среди других государств.
"Только посредством сотрудничества США, России и Китая будет возможно предотвратить (распространение ядерного оружия - ИФ). Нам нужна новая политика разрядки", - сказал глава германского внешнеполитического ведомства в интервью немецкому журналу "Шпигель".
При этом З.Габриэль подчеркнул, что наличие у КНДР ядерного оружия может подтолкнуть другие страны международного сообщества к его получению.
"Я могу уверенно сказать, почему мир в настоящий момент находится под угрозой. В то время как у Северной Кореи есть ядерное оружие, другие государства также начнут работу над его получением. Речь идет и о соседних с нами государствах. Мир, где многие небольшие страны будут иметь ядерное оружие, станет опаснее", - подчеркнул глава МИД ФРГ.
Ранее на этой неделе Совбез ООН единогласно одобрил смягченную перед финальным голосованием резолюцию о введении дополнительных санкций в отношении Северной Кореи, введя частичный запрет на поставки нефтепродуктов в страну.
Принятие дополнительных санкций стало ответом на шестое ядерное испытание, проведенное Пхеньяном.
Азербайджан и Великобритания провели очередной этап межмидовских политических консультаций
Президент Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ
SOCAR и Statoil обсуждают перспективы совместной разработки структур Дан Улдузу и Ашрафи
Цены на нефть продолжают подъем 4-ую сессию подряд, Brent подорожала до $55,61 за баррель
Около 1 тыс. человек успешно прошли конкурс на право преподавательской деятельности в Азербайджане
Министр экономики Азербайджана выразил соболезнование в связи с кончиной верховного правителя Малайзии
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $307,5
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Банк ВТБ (Азербайджан) представляет обновленный «Кредит на образование»
Информация о проекте «Правил использования гражданских беспилотных летательных аппаратов»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»