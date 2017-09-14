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Дальнее зарубежье 14.09.2017 20:05

Выработка Россией, США и Китаем новой политики разрядки может решить северокорейский кризис - глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил в четверг, что международное сообщество нуждается в разработке новой политики разрядки как для решения северокорейской проблемы, так и для предотвращения распространения ядерного оружия среди других государств.

"Только посредством сотрудничества США, России и Китая будет возможно предотвратить (распространение ядерного оружия - ИФ). Нам нужна новая политика разрядки", - сказал глава германского внешнеполитического ведомства в интервью немецкому журналу "Шпигель".

При этом З.Габриэль подчеркнул, что наличие у КНДР ядерного оружия может подтолкнуть другие страны международного сообщества к его получению.

"Я могу уверенно сказать, почему мир в настоящий момент находится под угрозой. В то время как у Северной Кореи есть ядерное оружие, другие государства также начнут работу над его получением. Речь идет и о соседних с нами государствах. Мир, где многие небольшие страны будут иметь ядерное оружие, станет опаснее", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Ранее на этой неделе Совбез ООН единогласно одобрил смягченную перед финальным голосованием резолюцию о введении дополнительных санкций в отношении Северной Кореи, введя частичный запрет на поставки нефтепродуктов в страну.

Принятие дополнительных санкций стало ответом на шестое ядерное испытание, проведенное Пхеньяном.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КНДР, ПОЛИТИКА, ПОДХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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