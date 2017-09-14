ИГ взяло на себя ответственность за двойной теракт в Ираке

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за двойной теракт в Ираке, жертвами которого стали почти 50 человек, а ранения получили более 80 человек, сообщают в четверг западные СМИ.

Теракты произошли в провинции Ди-Кар, когда группа неизвестных открыла огонь по КПП и расположенному неподалеку ресторану. Затем террористы-смертники привели в действие два взрывных устройства. Одна из бомб была установлена на автомобиле.

По словам губернатора провинции Яхьи ан-Нассири, большинство жертв были паломниками из Ирана.