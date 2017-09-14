Азербайджан и Великобритания провели очередной этап межмидовских политических консультаций

Очередной этап политических консультаций провели Министерства иностранных дел Азербайджана и Великобритании, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Консультации состоялись на уровне заместителя министра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и государственного министра по вопросам Европы и Америки Великобритании Алана Дуникана», - говорится в сообщении.

Х.Халафов отметил интенсивный характер политического диалога между Баку и Лондоном, подчеркнув, что Азербайджан придает особое значение партнерству с Великобританией.

Отмечая историческую значимость подписанного в четверг в Баку контракта на разработку блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли до 2050 года, А.Дуникан подчеркнул, что этот документ послужит укреплению отношений, взаимного доверия между двумя государствами.

На встрече состоялся также обмен мнениями по международной и региональной повестке.

Затронув армяно-азербайджанский конфликт, Х.Халафов высоко оценил поддержку официальным Лондоном справедливой позиции Баку, выступающего за урегулирование проблемы в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Замминистра подчеркнул необходимость выражения международным сообществом решительной и однозначной позиции, направленной против оккупации и агрессии азербайджанских территорий со стороны Армении.

В свою очередь А.Дуникан отметил, что Лондон поддерживает принцип верховенства права в международных отношениях и выступает против силового захвата одним государством территории другой страны.

Говоря о вопросе, связанном с Brexit, государственный министр подчеркнул, что Великобритания будет играть еще более активную роль в Европе и международной политике.

Стороны обменялись мнениями по переговорам о заключении соглашения о стратегическом партнерстве между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Р.Бабаев