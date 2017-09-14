Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди США Меланией Трамп прибыл в штат Флорида, сильно пострадавший от урагана "Ирма", сообщает в четверг телеканал "Фокс-ньюс".
Президентский "Борт номер один" приземлился в городе Форт Майерс, где президента и первую леди встретил губернатор штата Ричард Скотт.
"Работа, которую проделал губернатор Скотт, невероятная. Об этом все говорят", - заявил Д.Трамп после приземления.
"Сейчас направляюсь во Флориду увидеть наших храбрых ликвидаторов последствий (урагана - ИФ) и поблагодарить Береговую охрану США, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях. Настоящая катастрофа, впереди много работы", - написал он ранее на своей странице в "Твиттере".
Ураган "Ирма" ударил по материковой части американского штата Флорида в воскресенье. На побережье обрушились гигантские штормовые волны высотой до 4,5 метра, ураган вызвал проливные дожди.
В общей сложности жертвами "Ирмы" в США и на Карибских островах стали десятки человек.
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