Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0205 RUR   0.0294 GBR   2.2458 TRY   0.4916

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.23 Brent   54.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 32° Завтра 19° 31° 17 Сен 19° 31° 18 Сен 20° 31°

Дальнее зарубежье 14.09.2017 20:51

ЕС усилил санкции против Северной Кореи согласно резолюции СБ ООН от 5 августа

Совет ЕС усилил в четверг ограничительные меры Евросоюза в отношении КНДР в соответствии с резолюцией 2371 (2017) Совета Безопасности ООН, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.

В коммюнике напоминается, что эта резолюция принята 5 августа 2017 года "в ответ на непрерывную деятельность Корейской Народно-Демократической Республики в области ядерного оружия и баллистических ракет при вопиющем нарушении и игнорировании предыдущих резолюций Совета Безопасности ООН".

В документе говорится, что Совет ЕС будет стремиться быстрее применить дополнительные санкции, предусмотренные в последней резолюции (2375, от 11 сентября 2017 года), в частности, относительно усиления некоторых мер, указанных в резолюции 2371, касающихся, например, северокорейских рабочих.

"Это соответствует подходу, принятому во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Таллине 7 сентября, которая также напомнила о необходимости действовать таким образом, чтобы все резолюции Совета Безопасности ООН выполнялись всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций", - отмечается в сообщении Совета ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ООН, КНДР, САНКЦИИ


Похожие новости


ЕС делает все возможное, чтобы защищать и помогать мигрантам в Ливии - официальный представитель Евросоюз усилил поддержку агентству ООН для помощи палестинским беженцам Евросоюз осудил нападение на военнослужащих миссии ООН в Мали Генсек ООН призывает ЕС проявить солидарность в вопросе с мигрантами Глава Евросовета считает изменение границ Украины нарушением Устава ООН ЕС сожалеет, что РФ наложила вето на резолюцию СБ ООН о трибунале по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]