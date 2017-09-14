ЕС усилил санкции против Северной Кореи согласно резолюции СБ ООН от 5 августа

Совет ЕС усилил в четверг ограничительные меры Евросоюза в отношении КНДР в соответствии с резолюцией 2371 (2017) Совета Безопасности ООН, сообщила в Брюсселе пресс-служба совета.
В коммюнике напоминается, что эта резолюция принята 5 августа 2017 года "в ответ на непрерывную деятельность Корейской Народно-Демократической Республики в области ядерного оружия и баллистических ракет при вопиющем нарушении и игнорировании предыдущих резолюций Совета Безопасности ООН".
В документе говорится, что Совет ЕС будет стремиться быстрее применить дополнительные санкции, предусмотренные в последней резолюции (2375, от 11 сентября 2017 года), в частности, относительно усиления некоторых мер, указанных в резолюции 2371, касающихся, например, северокорейских рабочих.
"Это соответствует подходу, принятому во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Таллине 7 сентября, которая также напомнила о необходимости действовать таким образом, чтобы все резолюции Совета Безопасности ООН выполнялись всеми государствами-членами Организации Объединенных Наций", - отмечается в сообщении Совета ЕС.
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