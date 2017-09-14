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Дальнее зарубежье 14.09.2017 21:06

В сенате США 19 сентября рассмотрят кандидатуру Хантсмана на пост посла в РФ

Комитет Сената США по международным делам объявил, что 19 сентября проведет слушания по кандидатуре Джона Хантсмана на пост посла в РФ.

В соответствии с графиком работы комитета слушания назначены на 10:00 по местному времени.

Дж.Хантсман был губернатором штата Юта, работал послом США в Китае и Сингапуре.

Согласно расписанию, в тот же день комитет проведет слушания и по кандидатуре Уэсса Митчелла на пост помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

У.Митчелл является одним из основателей и руководителем Центра анализа европейской политики (CEPA). Как следует из его биографии на сайте организации, он автор двух книг и множества научных публикаций, в сферу его научных интересов входит сотрудничество в рамках НАТО. В 2012 году он работал в избирательном штабе кандидата в президенты США от республиканцев Митта Ромни.

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Тэги: США, СЕНАТ, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]