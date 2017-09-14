Число жертв двойного теракта в Ираке выросло до 52 человек, ранения получил 91 человек, сообщают западные СМИ со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 50 жертвах и 83 пострадавших.

Теракты произошли в провинции Ди-Кар неподалеку от города Насирия, когда группа неизвестных открыла огонь по КПП и расположенному неподалеку ресторану. Затем террористы-смертники привели в действие два взрывных устройства. Одна из бомб была установлена на автомобиле.

Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

По словам губернатора провинции Яхьи ан-Нассири, большинство жертв являлись паломниками из Ирана.