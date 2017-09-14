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Дальнее зарубежье 14.09.2017 22:19

Не менее девяти человек стали жертвами взрыва на угольной шахте в Китае

Не менее девяти человек стали жертвами взрыва на угольной шахте на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян, сообщают в четверг официальные китайские СМИ.

Инцидент произошел накануне, однако СМИ стало известно о нем спустя сутки.

Во время взрыва под землей находились 17 горняков, восемь из них были доставлены в больницы с травмами. Сейчас их здоровью ничто не угрожает.

Тела девяти погибших шахтеров уже извлекли из-под завалов.

В настоящее время ведется расследование причин взрыва.

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Тэги: КИТАЙ, ШАХТА, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]