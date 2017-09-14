Не менее девяти человек стали жертвами взрыва на угольной шахте в Китае

Не менее девяти человек стали жертвами взрыва на угольной шахте на северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян, сообщают в четверг официальные китайские СМИ.
Инцидент произошел накануне, однако СМИ стало известно о нем спустя сутки.
Во время взрыва под землей находились 17 горняков, восемь из них были доставлены в больницы с травмами. Сейчас их здоровью ничто не угрожает.
Тела девяти погибших шахтеров уже извлекли из-под завалов.
В настоящее время ведется расследование причин взрыва.
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