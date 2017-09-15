Таджикистан и Саудовская Аравия решили взаимодействовать в пропаганде толерантности и борьбе с терроризмом

Таджикистан и Саудовская Аравия договорились укреплять и развивать сотрудничество в сфере религиозных отношений.

Управление информации, прессы, анализа и внешнеполитического планирования МИД Таджикистана сообщает, что вопросы, связанные с сотрудничеством "двух дружественных государств в сфере религиозных отношений", обсуждались на встрече посла республики в Эр-Рияде Заробиддина Косими с саудовским министром исламских дел, призыва и напутствия Салихом ибн Абдулазизом аль-Шейк.

"Собеседники выступили за взаимодействие в вопросах пропаганды толерантности, предотвращения распространения экстремистских идей и противодействия террористической деятельности. Обе стороны подчеркнули твердую готовность и заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества во всех обозначенных областях", - отмечается в сообщении.