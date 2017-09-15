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Дальнее зарубежье 15.09.2017 09:27

Таджикистан и Саудовская Аравия решили взаимодействовать в пропаганде толерантности и борьбе с терроризмом

Таджикистан и Саудовская Аравия договорились укреплять и развивать сотрудничество в сфере религиозных отношений.

Управление информации, прессы, анализа и внешнеполитического планирования МИД Таджикистана сообщает, что вопросы, связанные с сотрудничеством "двух дружественных государств в сфере религиозных отношений", обсуждались на встрече посла республики в Эр-Рияде Заробиддина Косими с саудовским министром исламских дел, призыва и напутствия Салихом ибн Абдулазизом аль-Шейк.

"Собеседники выступили за взаимодействие в вопросах пропаганды толерантности, предотвращения распространения экстремистских идей и противодействия террористической деятельности. Обе стороны подчеркнули твердую готовность и заинтересованность в укреплении и развитии сотрудничества во всех обозначенных областях", - отмечается в сообщении.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, САУДАРАВИЯ, РЕЛИГИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]