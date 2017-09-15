Манат укрепился к доллару, подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 15 сентября установил 1,7007 манат/$1 против 1,7008 манат/$1 на 14 сентября, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 15 сентября ЦБА установил на уровне 2,026 манат/1EUR (14 сентября - 2,0205 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 15 сентября определил на уровне 0,0296 манат/1RUB (14 сентября - 0,0294 манат/1RUB).

А.Азизов