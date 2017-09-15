Очередная провокация КНДР требует глобального ответа - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил в пятницу очередное испытание Северной Кореей баллистической ракеты.

"Запуск ракеты Северной Кореей - это еще одно безрассудное нарушение резолюций ООН, серьезная угроза для международного мира и безопасности, которая требует глобального ответа", - написал Й.Столтенберг в своем "Твиттере".