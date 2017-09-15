Жертвами автоаварии на юге Киргизии стали шесть человек

В результате автоаварии с участием трех автомобилей на юге Киргизии, погибли шесть человек, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.

"В четверг в 22:00 (19:00 мск) на 480 км автодороги Бишкек - Ош столкнулись три автомобиля - два легковых "Ауди" и один грузовой "Хендэ Портер". В результате чего пять человек погибли на месте, еще один скончался в больнице. Все погибшие находились в легковых автомобилях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место прибыли 11 спасателей МЧС республики. "Тела погибших были доставлены в морг города Кочкор-Ата. Одного пострадавшего, находившегося в "Хендэ Портер", доставили в больницу города Шамалды-Сай", - отметил он.

В пресс-службе управления внутренних дел Джалал-Абадской области сообщили "Интерфаксу", что на месте ДТП работала оперативно-следственная группа, назначены все необходимые экспертизы.

"По итогам назначенных экспертиз следствие будет определять степень вины водителей и будет предъявлено обвинение", - добавил представитель пресс-службы.