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СНГ 15.09.2017 10:04

Жертвами автоаварии на юге Киргизии стали шесть человек

В результате автоаварии с участием трех автомобилей на юге Киргизии, погибли шесть человек, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.

"В четверг в 22:00 (19:00 мск) на 480 км автодороги Бишкек - Ош столкнулись три автомобиля - два легковых "Ауди" и один грузовой "Хендэ Портер". В результате чего пять человек погибли на месте, еще один скончался в больнице. Все погибшие находились в легковых автомобилях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место прибыли 11 спасателей МЧС республики. "Тела погибших были доставлены в морг города Кочкор-Ата. Одного пострадавшего, находившегося в "Хендэ Портер", доставили в больницу города Шамалды-Сай", - отметил он.

В пресс-службе управления внутренних дел Джалал-Абадской области сообщили "Интерфаксу", что на месте ДТП работала оперативно-следственная группа, назначены все необходимые экспертизы.

"По итогам назначенных экспертиз следствие будет определять степень вины водителей и будет предъявлено обвинение", - добавил представитель пресс-службы.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]