США призывают к новым мерам против режима КНДР - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после очередного пуска ракеты КНДР обратился ко всем странам с призывом принять новые меры против северокорейского режима.

"Мы призываем все страны принять новые меры против режима Ким Чен Ына" - говорится в заявлении госсекретаря.

Р.Тиллерсон назвал пуск ракеты "провокационным" и отметил, что жители Японии за последние недели второй раз подверглись угрозе.

"Эти продолжающиеся провокации только усугубляют дипломатическую и экономическую изоляцию КНДР. Резолюции СБ ООН, включая самую недавнюю единогласно принятую санкционную резолюцию, представляет собой пол, а не потолок тех действий, которые мы должны предпринять", - подчеркнул глава госдепартамента.

Как сообщалось, КНДР в пятницу осуществила очередной ракетный пуск.

По данным южнокорейских военных, северокорейская ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По данным властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.

Документ налагает запрет на закупку северокорейской текстильной продукции, продажу стране газовых конденсатов, а также предусматривает досмотр грузовых судов, входящих и покидающих порты в Северной Корее.

Резолюция вводит ограничения на поставки нефтепродуктов в КНДР - максимум 500 тысяч баррелей до конца этого года и не более 2 миллионов баррелей в год, начиная с января 2018 года.

Резолюция запрещает странам-членам ООН выдавать разрешение на работу для граждан КНДР за исключением случаев, когда речь идет о гуманитарной помощи или программах по денуклеаризации.

Документ позволяет досматривать в открытом море суда в случае подозрения на перевозку запрещенных грузов. Такой досмотр должен происходить с разрешения стран, под флагами которых они ходят.

Запрет на закупки у КНДР текстильной продукции, включая ткани и частично готовые изделия, вступает в силу в течение 90 дней с момента принятия резолюции.