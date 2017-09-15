Азербайджан и Япония обсуждают облегчение визового режима для владельцев загранпаспортов

Азербайджан и Япония обменялись нотами, предусматривающими освобождение от визового режима для владельцев дипломатических паспортов, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«На встрече замминистра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и замминистра иностранных дел по парламентским вопросам Японии Манабу Хори стороны также выразили желание упростить визовые процедуры для обладателей обычных паспортов», - сказано в сообщении.
Х.Халафов отметил успешное развитие двусторонних азербайджано-японских отношений, назвав Токио надежным партнером Баку.
Замминистра отметил активную деятельность японских компаний в энергетической сфере в Азербайджане, подчеркнул важность их участия в реализации в ненефтяном секторе новых проектов в рамках проводимых в стране экономических реформ.
Х.Халафов выразил благодарность японской стороне за поддержку справедливой позиции Баку в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.
В свою очередь, М.Хори выразил надежду на скорейшее решение нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права. Замминистра поблагодарил азербайджанскую сторону за благоприятные условия для деятельности японских компаний в Азербайджане и выразил интерес Токио к развитию двустороннего сотрудничества с Баку.
М.Хори отметил важность сотрудничества в формате ГУАМ+Япония.
На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.
Р.Бабаев
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