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Внешняя политика 15.09.2017 09:52

Азербайджан и Япония обсуждают облегчение визового режима для владельцев загранпаспортов

Азербайджан и Япония обменялись нотами, предусматривающими освобождение от визового режима для владельцев дипломатических паспортов, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«На встрече замминистра иностранных дел Азербайджана Халафа Халафова и замминистра иностранных дел по парламентским вопросам Японии Манабу Хори стороны также выразили желание упростить визовые процедуры для обладателей обычных паспортов», - сказано в сообщении.

Х.Халафов отметил успешное развитие двусторонних азербайджано-японских отношений, назвав Токио надежным партнером Баку.

Замминистра отметил активную деятельность японских компаний в энергетической сфере в Азербайджане, подчеркнул важность их участия в реализации в ненефтяном секторе новых проектов в рамках проводимых в стране экономических реформ.

Х.Халафов выразил благодарность японской стороне за поддержку справедливой позиции Баку в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

В свою очередь, М.Хори выразил надежду на скорейшее решение нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права. Замминистра поблагодарил азербайджанскую сторону за благоприятные условия для деятельности японских компаний в Азербайджане и выразил интерес Токио к развитию двустороннего сотрудничества с Баку.

М.Хори отметил важность сотрудничества в формате ГУАМ+Япония.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЯПОНИЯ, ВИЗА, ОБЛЕГЧЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]