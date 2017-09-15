Официально опубликовано постановление Совета ЕС о продлении индивидуальных санкций по украинскому вопросу

Принятое накануне Советом ЕС решение о продлении на 6 месяцев до 15 марта 2018 года индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, которых в Евросоюзе расценивают как "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", в пятницу опубликовано в "Официальном журнале" Евросоюза.
"Настоящее законодательство вступает в силу на следующий день после его публикации в "Официальном журнале" Европейского союза, - говорится в юридическом акте.
Совет ЕС разъяснил, что "оценка ситуации не оправдывала изменения режима санкций". Нынешний список включает 149 человек и 38 юридических лиц. "Соответствующая информация и изложение причин для внесения в список данных лиц и организаций были обновлены по мере необходимости", - сообщила пресс-служба совета.
Предыдущее продление состоялось 13 марта 2017 года до 15 сентября 2017 года. Оно касалось 150 человек и 37 организаций.
Этот "черный список" был дополнен 4 августа 2017 года в качестве реакции ЕС на поставки в Крым турбин компании Siemens тремя физическими и тремя юридическими лицами РФ, что довело общее число до 153 человек и 40 организаций к моменту последнего продления 14 сентября.
Прежний список был пересмотрен, и Совет удалил четырех умерших из данного списка лиц, на которых распространяются эти ограничительные меры. А также ввиду слияния трех юридических лиц они были исключены из списка, а юридическое лицо, образованное при их слиянии, добавлено для сохранения санкций на существующем уровне.
Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.
Данные ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года. Помимо них в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.
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