В Азербайджане создается Кредитный гарантийный фонд

Президент Азербайджана Ильхам в пятницу подписал указ о создании ОАО "Кредитный гарантийный фонд" (КГФ).
Согласно указу, целью создания фонда является оказание государственной поддержки для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.
КГФ является гарантом по кредитам в манатах, выдаваемых предпринимателям посредством банков-агентов и будет предоставлять субсидии для покрытия части процентов по таким кредитам.
Управление фондом будет осуществлять Наблюдательный совет, состоящий из 7 человек, текущая деятельность фонда будет осуществляться правлением.
В состав Наблюдательного совета войдут по одному представителю министерств финансов и экономики, Центрального банка, Палаты по надзору за финансовыми рынками, Государственного нефтяного фонда, Конфедерации предпринимателей Азербайджана (ASK) и Ассоциации банков Азербайджана.
При этом руководство в НС будет осуществляться по принципу ротации, срок полномочий председателя – один год.
В соответствии с указом создана рабочая группа в составе восьми человек, которая должна выполнить следующие задачи в месячный срок: подготовить и представить президенту страны проект устава общества, в том числе по размеру уставного капитала; проект правил гарантий по манатным кредитам для предпринимателей; проект правил применения кредитной рейтинговой системы для снижения рисков и др.
А.Азизов
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