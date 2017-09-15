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Бизнес и законодательство 15.09.2017 10:32

В Азербайджане создается Кредитный гарантийный фонд

Президент Азербайджана Ильхам в пятницу подписал указ о создании ОАО "Кредитный гарантийный фонд" (КГФ).

Согласно указу, целью создания фонда является оказание государственной поддержки для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам.

КГФ является гарантом по кредитам в манатах, выдаваемых предпринимателям посредством банков-агентов и будет предоставлять субсидии для покрытия части процентов по таким кредитам.

Управление фондом будет осуществлять Наблюдательный совет, состоящий из 7 человек, текущая деятельность фонда будет осуществляться правлением.

В состав Наблюдательного совета войдут по одному представителю министерств финансов и экономики, Центрального банка, Палаты по надзору за финансовыми рынками, Государственного нефтяного фонда, Конфедерации предпринимателей Азербайджана (ASK) и Ассоциации банков Азербайджана.

При этом руководство в НС будет осуществляться по принципу ротации, срок полномочий председателя – один год.

В соответствии с указом создана рабочая группа в составе восьми человек, которая должна выполнить следующие задачи в месячный срок: подготовить и представить президенту страны проект устава общества, в том числе по размеру уставного капитала; проект правил гарантий по манатным кредитам для предпринимателей; проект правил применения кредитной рейтинговой системы для снижения рисков и др.

А.Азизов

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Тэги: ФОНД, ГАРАНТИЙНЫЙ, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]