Укрепление военного сотрудничества с РФ - один из основных национальных интересов Белоруссии, отмечают в Минобороны республики

Взаимодействие с Россией является приоритетом для Белоруссии при построении системы национальной безопасности, заявили в министерстве обороны республики, подводя итоги первого дня белорусско-российских учений "Запад-2017".
"При построении системы собственной безопасности для Республики Беларусь приоритетным направлением является взаимодействие с Российской Федерацией. Согласно Концепции национальной безопасности Республики Беларусь последовательное развитие и укрепление военного и военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией рассматривается как один из основных национальных интересов Республики Беларусь в военной сфере", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что в соответствии со статьей 20 Военной доктрины среди основных приоритетных направлений в коалиционной военной политике Минска на первом месте стоит укрепление системы коллективной безопасности и дальнейшее развитие отношений с Россией в рамках Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года.
"Развитие отношений осуществляются по вопросам поддержания необходимого военного потенциала, принятия совместных мер по предотвращению военных угроз Союзному государству и отражению агрессии на общем оборонном пространстве, обеспечения функционирования региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации", - отметили в Минобороны.
Проведение крупномасштабных белорусско-российских учений, организуемых раз в два года поочередно на территории Белоруссии и России, позволяет на практике проверять способность региональной группировки выполнять поставленные задачи и вырабатывать эффективные подходы к вооруженной защите Союзного государства, что соответствует национальным интересам Беларуси и России, заявили в министерстве.
По информации ведомства, в основу замысла учений "Запад-2017" положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанных с возрастанием активности деятельности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку.
"По подобному сценарию начинались все вооруженные конфликты в последнее время, что отражено в Военной доктрине Республики Беларусь, где отмечается, что развитие военно-политической обстановки характеризуется тенденцией к провоцированию внутригосударственных противоречий, чему способствует разработка концепций и механизмов смены с использованием военной силы действующей государственной власти в других государствах или нарушения их территориальной целостности", - отметили в Минобороны.
В соответствии с замыслом учений, Белоруссия стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Российская Федерация, в соответствии с действующей нормативно-правовой базой, оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь, подытожили в министерстве.
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