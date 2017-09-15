Де Мистура выступает за продолжение переговоров по Сирии в Астане - МИД Казахстана

Специальный посланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура считает необходимым дальнейшее проведение переговоров в Астане по деэскалации конфликта в Сирии, заявил директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов.

"В Астане обсуждаются практические вопросы, направленные на снижения уровня насилия в зонах деэскалации, что в последующем оказывает помощь женевским переговорам. Все мы понимаем, что без женевских переговоров мир на земле Сирии не наступит. Поэтому де Мистура подчеркивает необходимость дальнейших переговоров здесь, в Астане", - сказал А.Туматов в пятницу журналистам.