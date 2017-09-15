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СНГ 15.09.2017 11:03

Де Мистура выступает за продолжение переговоров по Сирии в Астане - МИД Казахстана

Специальный посланник генерального секретаря ООН Стаффан де Мистура считает необходимым дальнейшее проведение переговоров в Астане по деэскалации конфликта в Сирии, заявил директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов.

"В Астане обсуждаются практические вопросы, направленные на снижения уровня насилия в зонах деэскалации, что в последующем оказывает помощь женевским переговорам. Все мы понимаем, что без женевских переговоров мир на земле Сирии не наступит. Поэтому де Мистура подчеркивает необходимость дальнейших переговоров здесь, в Астане", - сказал А.Туматов в пятницу журналистам.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]