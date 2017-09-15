Мужчина с ножом напал на военнослужащего в парижском метро, нападавший нейтрализован - СМИ

Человек, вооруженный ножом, напал в пятницу на солдата, который патрулировал станцию парижского метро "Шатле", сообщает интернет-портал французской газеты "Фигаро".

По первоначальным данным, военнослужащий не пострадал и смог нейтрализовать нападавшего, который, как сообщили в полиции, что-то говорил об исламе.