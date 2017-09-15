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Дальнее зарубежье 15.09.2017 11:13

Мужчина с ножом напал на военнослужащего в парижском метро, нападавший нейтрализован - СМИ

Человек, вооруженный ножом, напал в пятницу на солдата, который патрулировал станцию парижского метро "Шатле", сообщает интернет-портал французской газеты "Фигаро".

По первоначальным данным, военнослужащий не пострадал и смог нейтрализовать нападавшего, который, как сообщили в полиции, что-то говорил об исламе.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, НАПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]