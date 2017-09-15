Власти белорусских городов Борисова и Ивацевичей разместили предупреждения о запрете нахождения гражданских лиц на полигонах "Борисовский" и "Доманово" на время белорусско-российских учений "Запад-2017".

На период учений на территории полигона запрещается проезд и проход всех граждан, кошение сена, сбор грибов и ягод, выпас скота, заготовка дров, а также сбор металлического лома и особенно неразорвавшихся снарядов, так как при малейшем перемещении такого снаряда он может взорваться.

В свою очередь командование учебного полигона ВВС и войск ПВО "Доманово" доводит до сведения жителей района, что территория полигона является запретной зоной для лиц, не участвующих в обеспечении боевой выучки военнослужащих Вооруженных Сил Белоруссии.

"Мера предпринята в целях безопасности граждан, ведь осколки от бомб, снарядов могут разлетаться на расстояние до 2 км. Территория полигона ограничена постами оцепления, рвами, а по периметру выставлены предупредительные знаки", - говорится в сообщении.

Нарушителям грозит административное наказание по ст. 23.14. КоАП РБ - до тридцати базовых величин (до Br690) или административный арест.

Стратегические российско-белорусские маневры "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на территории Белоруссии и России. Учения носят плановый характер и проводятся раз в два года.

К участию в учении привлечено до 12,7 тыс. военнослужащих, до 680 единиц боевой техники. При этом на территории Беларуси будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Беларуси - чуть более 7 тыс., от России - около 3 тыс.), 370 единиц техники, в том числе около 140 танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.

Для отработки практических действий войск задействованы шесть полигонов (Борисовский, Лепельский, Лосвидо, Осиповичский, Доманово, Ружанский" и два участка местности ("Дретунь" и "Глубокое") в Витебской области, а также три полигона - Лужский, Струги Красные, Правдинский, расположенные на территории России.