Президенту Бразилии предъявлены новые обвинения в коррупции

Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот выдвинул новые обвинения во взяточничестве против нынешнего президента страны Мишела Темера.

Согласно заявлению Р.Жанота, М.Темер "возглавлял преступную группировку", а также виновен в коррупции и в препятствовании правосудию.

Всего в отношении бразильского лидера выдвинуты обвинения по шести статьям уголовного законодательства Бразилии.

В июне этого года генпрокуратура Бразилии уже обвиняла М.Темера во взяточничестве. Так, по данным Р.Жанота, президент получил деньги от руководителей крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия Бразилии JBS, замешанного в коррупционном скандале.

Обвинения генпрокуратуры Бразилии в адрес президента страны переданы судье Верховного суда, однако депутаты нижней палаты конгресса заблокировали начало судебного процесса против главы государства.