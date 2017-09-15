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Дальнее зарубежье 15.09.2017 12:03

Президенту Бразилии предъявлены новые обвинения в коррупции

Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот выдвинул новые обвинения во взяточничестве против нынешнего президента страны Мишела Темера.

Согласно заявлению Р.Жанота, М.Темер "возглавлял преступную группировку", а также виновен в коррупции и в препятствовании правосудию.

Всего в отношении бразильского лидера выдвинуты обвинения по шести статьям уголовного законодательства Бразилии.

В июне этого года генпрокуратура Бразилии уже обвиняла М.Темера во взяточничестве. Так, по данным Р.Жанота, президент получил деньги от руководителей крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия Бразилии JBS, замешанного в коррупционном скандале.

Обвинения генпрокуратуры Бразилии в адрес президента страны переданы судье Верховного суда, однако депутаты нижней палаты конгресса заблокировали начало судебного процесса против главы государства.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОРРУПЦИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]