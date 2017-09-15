Европейцы все больше обеспокоены вопросами иммиграции - исследование

Турция и Италия больше всего среди других европейских стран обеспокоены растущей иммиграцией, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на социологическое исследование.

По его данным, трое из пяти опрошенных граждан Турции и Италии заявили, что иммиграция отрицательно отражается на их странах, еще больший процент респондентов заявили, что в их странах слишком много иммигрантов.

"Результаты исследования ясно показывают, что иммиграция остается главной мировой проблемой", - заявил представитель компании Ipsos MORI, которая провела данное исследование в 25 странах.

Около 35% всех опрошенных заявили, что выступают за полное закрытие границ своих государств для беженцев.