Президент Петр Порошенко заявил, что дорога в Европу для России через Украину закрыта.

"Украина де-факто стала границей объединенной Европы. Сегодня мы опять-таки выполняем свою тысячелетнюю миссию обороны нашего совместного европейского дома от угроз, которые идут с Востока", - сказал П.Порошенко на открытии 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

По наблюдению П.Порошенко, "с Москвой всегда надо быть готовым к худшему".

Президент также отметил, что сейчас Украина реформирует свою систему безопасности в соответствии со стандартами НАТО.