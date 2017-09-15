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СНГ 15.09.2017 12:30

Порошенко на Ялтинской встрече в Киеве рассказал о тысячелетней миссии Украины - оборонять "наш европейский дом" от агрессии с востока

Президент Петр Порошенко заявил, что дорога в Европу для России через Украину закрыта.

"Украина де-факто стала границей объединенной Европы. Сегодня мы опять-таки выполняем свою тысячелетнюю миссию обороны нашего совместного европейского дома от угроз, которые идут с Востока", - сказал П.Порошенко на открытии 14-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

По наблюдению П.Порошенко, "с Москвой всегда надо быть готовым к худшему".

Президент также отметил, что сейчас Украина реформирует свою систему безопасности в соответствии со стандартами НАТО.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ГРАНИЦЫ, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]